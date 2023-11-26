Мир Подводный тоннель в Крым: в ВМС оценили планы рф и Китая

2023-11-26 12:30

 

В строительстве кафиров якобы планирует помочь Китай.

Издание The Washington post написало о том, что российские и китайские бизнесмены в конце октября тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом. Он должен якобы служить транспортным маршрутом, защищенным от украинских атак.

Впрочем, такие планы маловероятны, сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 26 ноября.

По его словам, проверить эту информацию пока невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным.

"Я представляю крымчан, говорящих по-китайски. Такая себе "анонимность" получится. Это даже не тоннель метро, это гораздо большее сооружение. Конечно, это невозможно. Для этого даже спутниковые снимки не нужны независимо от того, правда ли эта ситуация правдива, или и планировалось ли это", — говорит спикер ВМС.

Что предшествовало

Президент-диктатор России Владимир Путин хочет построить тоннель под Керченским проливом, чтобы соединить Россию с Крымом по подводному пути. В строительстве кафиров планирует помочь Китай.

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем - экс-командир "Айдара"

2023-11-26 13:30

В СБУ заявили, что "Крымский мост обречен"

2023-11-25 16:30

Си Цзиньпин заявил, что поглощение Китаем Тайваня "неизбежно", - The Times

2023-11-16 16:05

У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі - можна завантажити 150 HD-фільмів за 1 секунду

2023-11-16 11:34

Еще новости в разделе "Мир"

Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники

2023-11-26 14:30

Подводный тоннель в Крым: в ВМС оценили планы рф и Китая

2023-11-26 12:30

Байден сказал, почему ХАМАС напал на Израиль

2023-11-25 15:30

Нетаньяху приказал Моссаду преследовать лидеров террористической группировки ХАМАС

2023-11-24 09:35
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Израиль угрожает возобновить наземные операции в Газе, если не будут освобождены заложники 2023-11-26 14:30
Подводный тоннель в Крым: в ВМС оценили планы рф и Китая 2023-11-26 12:30
Байден сказал, почему ХАМАС напал на Израиль 2023-11-25 15:30
Нетаньяху приказал Моссаду преследовать лидеров террористической группировки ХАМАС 2023-11-24 09:35