Мир роССия и Китай находятся на грани создания военного альянса, угрожающего США – Business Insider

2023-12-25 20:48

Россия и Китай могут объединиться в новый военный союз.

После распада Советского Союза в 1991 году Соединенные штаты Америки были единственной в мире военной сверхдержавой, чьи силы были развернуты по всему миру для защиты союзников и сдерживания агрессии. Но с приближением к концу 2023 года в мире возникает все больше конфликтов, а Россия и Китай становятся все более агрессивными в своих общих амбициях перевесить США как крупнейшее государство мира.

Об этом говорится в материале Business Insider.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пытаются использовать глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб США и их союзникам. Как отмечают аналитики, Китай и Россия приближаются к формированию военного альянса, представляющего наибольшую угрозу, с которой США сталкивались за историю десятилетий.

"Очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и это партнерство становится все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном понимании", — отметил Джонатан Уорд, генеральный директор Atlas Group.

Си и Путин приближаются к мощному военному союзу

В конфликтах по всему миру разыгрывается соперничество между США и российско-китайским партнерством. Китай оказал России жизненно важную экономическую и дипломатическую поддержку в ее полномасштабном вторжении в Украину 24 февраля 2022 года, тогда как США оказали Киеву миллиардную военную помощь.

На Ближнем Востоке Россия и Китай присоединились к Ирану и критиковали атаки Израиля на Сектор Газа с целью уничтожить поддерживаемую Тегераном террористическую группу ХАМАС. Между тем, США оказали Израилю военную помощь и дипломатическую поддержку.

Как говорят эксперты, Китай, по всей видимости, внимательно следит за ходом войны в Украине, чтобы понимать, как отреагирует мир, если КНР решит захватить остров Тайвань.

Китай и Россия все больше координируют свои военные ресурсы

"Российско-китайское всеохватывающее стратегическое партнерство координации для новой эры всегда касалось военной силы", — подчеркнул Ворд.

Совместные военные учения Китая и России

В последние два года Россия и Китай начали совместные военно-морские учения в Японском море, Россия передала Китаю технологии подводных лодок, которые могли бы дать ей преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане, а Си Цзиньпин и Владимир Путин пообещали сотрудничать в развитии высокотехнологического оружия.

Также Россия продала Китаю самолеты Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400.

И хотя лидеры Китая и России не подписывали официальный военный альянс, такие шаги должны вызывать серьезную обеспокоенность у США и их союзников, отмечает Челс Михта в своей статье для Центра анализа европейской политики.

"Полномасштабный китайско-российский альянс создал бы для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они сталкивались после окончания холодной войны", – пишет Михта.

Военные США призывают устранить новую угрозу

Комиссия Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в октябре 2023 года заявила, что сейчас США сталкиваются с угрозами, "фундаментально отличающимися от того, что было в прошлом, даже в самые темные дни холодной войны" из-за роста Китая и России.

Конгресс призвал Пентагон пересмотреть свои планы, чтобы быть готовым к возможности войны с Китаем и Россией одновременно.

"Ось Россия-Китай представляет огромную угрозу для Соединенных Штатов, учитывая, что нам придется заботиться о безопасности как в Европе, так и в Азии, а также на Ближнем Востоке, с риском оказаться в тонком состоянии, пока Пекин и Москва будут координировать усилия, чтобы достичь региональных амбиций", — сказал Джонатан Уорд.

Однако некоторые эксперты остаются скептическими по поводу стабильности российско-китайского альянса, указывая на давнюю напряженность между государствами и желанием Китая сохранить прочные связи с прибыльными западными рынками.

Но, по их мнению, США должны быть готовы к военному пакту между авторитарными лидерами.

"Соединенные Штаты все еще могут справиться с обеими угрозами, но это потребует значительного увеличения распределения бремени, особенно среди европейских союзников, которые сейчас увидели истинные последствия российско-китайской геополитической "координации" после вторжения в Украину", — подчеркнул Джонатан Уорд.