Мир Южная Корея значительно усилила экспортные санкции против рф и беларуси

2023-12-28 10:27

Официальный Сеул заявил, что в ответ на вторжение в Украину Южная Корея усилит экспортный контроль против эрефии и ее союзной республики беларуси, расширив список товаров, подлежащих экспортным ограничениям. Об этом сообщает Yonhap.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в список ограничений еще 682 позиции по тяжелой строительной технике, аккумуляторным батареям, авиационным компонентам, машинам и т.п.

Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке запрещенных для экспорта на рф и беларусь с нынешних 798 до 1159.

Изменения вступят в силу в начале 2024 год после прохождения надлежащих административных процедур и оглашения правительством инструкций для экспортеров.

Сообщается, что шаг был сделан в связи с высокой вероятностью того, что эти товары могут быть использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические товары.