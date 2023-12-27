Мир Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Китая с Тайванем "неизбежным"

2023-12-27 18:26

 

В то же время китайский лидер в очередной раз предостерег от попытки провозглашения независимости Тайваня от КНР.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая. Об этом он сказал во время выступления на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, сообщает Xinhua.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди", - заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (когда Китай и Тайвань признали единство Китая - ред.).

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня. "Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявлял, что КНР в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Официальный Пекин заявлял, что готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит устремленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности.

subscriber subscriber

Еще по теме

роССия и Китай находятся на грани создания военного альянса, угрожающего США – Business Insider

2023-12-25 20:48

Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре: появились новые подробности

2023-12-21 16:48

Велика Британія ввела санкції на підприємства з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану

2023-12-07 13:35

Власти Китая назвали фейком новости о строительстве подводного тоннеля в Крым

2023-11-28 12:27

Еще новости в разделе "Мир"

Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Китая с Тайванем "неизбежным"

2023-12-27 18:26

лукашенко заявил, что рф поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

2023-12-26 16:48

роССия и Китай находятся на грани создания военного альянса, угрожающего США – Business Insider

2023-12-25 20:48

Президент Молдовы инициировала референдум по вступлению страны в Евросоюз

2023-12-25 12:28
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Китая с Тайванем "неизбежным" 2023-12-27 18:26
лукашенко заявил, что рф поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь 2023-12-26 16:48
роССия и Китай находятся на грани создания военного альянса, угрожающего США – Business Insider 2023-12-25 20:48
Президент Молдовы инициировала референдум по вступлению страны в Евросоюз 2023-12-25 12:28