Мир Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Китая с Тайванем "неизбежным"

2023-12-27 18:26

В то же время китайский лидер в очередной раз предостерег от попытки провозглашения независимости Тайваня от КНР.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" Тайваня от Китая. Об этом он сказал во время выступления на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, сообщает Xinhua.

"Реализация полного воссоединения Китая является неизбежной тенденцией. Это самый большой национальный интерес и то, чего хотят люди", - заявил Си Цзиньпин.

Лидер КНР отметил необходимость более добросовестно внедрять политику правящей в Китае Компартии по решению вопроса Тайваня и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (когда Китай и Тайвань признали единство Китая - ред.).

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость развивать взаимодействие с Тайванем во всех областях и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

В то же время он в очередной раз предостерег от попыток провозглашения независимости Тайваня. "Мы будем решительно препятствовать кому-либо добиваться отделения Тайваня от Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявлял, что КНР в ближайшие годы не нападет на Тайвань. Официальный Пекин заявлял, что готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не допустит устремленной на независимость острова "сепаратистской" деятельности.