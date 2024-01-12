Мир Кишинів спростував заяву невизнаного Придністров’я про інцидент на кордоні з Україною

2024-01-12 11:32

Кишинів спростував заяву Тирасполя про інцидент на кордоні з Україною, внаслідок якого двох мешканців придністровського регіону нібито «перемістили» до сусідньої країни. Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Бюро реінтеграції Молдови.

«Офіційними каналами підтвердженої інформації про це немає. Ми знову заявляємо про необхідність отримувати інформацію з достовірних та офіційних джерел компетентних державних органів», – повідомили виданню представники Бюро реінтеграції.

Нагадаємо, 10 січня спецслужба т.зв. міністерства державної безпеки невизнаного Придністров’я заявила, що на кордоні з Україною «стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї». За даними МДБ невизнаного Придністров’я, двох жителів придністровського регіону нібито перемістили в Україну.

Після цього в Державній прикордонній службі України спростували інформацію Тирасполя. Прессекретар українського відомства Андрій Демченко заявив, що йому не відомо про жодні інциденти на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

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Под москвой города один за другим остаются без отопления, люди греются у костров на улицах 2024-01-10 18:26