Мир роССия все еще получает из Финляндии компоненты и оборудование, необходимые для ОПК, - СМИ

2024-01-15 18:26

Россия до сих пор получает из Финляндии компоненты и оборудование, используемые в оборонной промышленности Кремля, благодаря "неприметным" компаниям, работающим в Финляндии и имеющим связи с РФ.

Об этом говорится в расследовании общественного вещателя Yle.

Так, журналисты нашли ряд компаний, зарегистрированных в Финляндии и имеющих связи с Россией, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.

Речь идет об около 20 компаниях, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Это небольшие логистические компании.

Отмечается, что их владельцы связаны с Россией, а офисы расположены в крошечных помещениях преимущественно в юго-восточной части страны, около крупных логистических хабов.

Сообщается, что одна из обративших внимание компаний работает в районе Лаппеенранты. Согласно таможенной информации, она поставляла в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы, компоненты, используемые в коробках автомобилей.

Подобные западные компоненты были найдены в российской технике, которая была уничтожена в Украине, но не вся она подпадает под западные санкции.

Согласно публичным данным о российских закупках, двое клиентов этой фирмы имеют связи с ФСБ. Одна из компаний-клиентов даже публиковала у себя на сайте благодарность от ФСБ за хорошее сотрудничество. От общения с журналистами в офисе фирмы отказались.

Также расследователи Yle обнаружили случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования – как напрямую, так и посредством финских фирм.

В частности, известны случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из маршрутов продаж санкционных товаров в Россию.

В то же время неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортируемая благодаря этим компаниям, оказалась в российской военной технике. Однако из расследования следует, что не менее девяти российских клиентов этих финских компаний имеют связи либо с ФСБ, либо с российским ОПК.

Известен другой случай, когда финская компания экспортировала металлообрабатывающее оборудование в Россию, а о ее российском партнере найдена информация, что среди клиентов было предприятие оборонной промышленности, производящей разведывательные летательные аппараты и бомбардировщики.

В компаниях, к которым обращались журналисты расследования за комментарием, не согласились открыто общаться. Несколько чиновников фирм согласились говорить не под запись и в этих комментариях отрицали, что нарушают санкции и не имеют информации о том, что их продукция попадает в российский ОПК.

Журналисты также выяснили, что, по меньшей мере, четыре фирмы, которые были в расследовании общественного вещателя Yle, уже фигурируют в уголовных производствах.

Две такие компании осенью 2023 года подверглись санкциям США из-за того, что экспортируемые ими компоненты оказываются в российских беспилотниках. Об одной из компаний пишут, что ее владельцем является гражданин Франции – резидент Финляндии, и он якобы уже под арестом по подозрению в нарушении санкций.