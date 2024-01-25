Мир Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши

2024-01-25 11:34

Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши по запросу польского оператора PSE общим объемом 1600 МВтч, сообщило Укрэнерго.

"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Ветряная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ. Поэтому с 02:00 и с 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", – говорится в сообщении.

Указано, что в украинской энергосистеме нет и не прогнозируется дефицит, хотя потребление держится на высоком уровне, а за прошлые сутки в аварийный ремонт было выведено два блока на ТЭС.

Украина продолжает импорт электроэнергии на протяжении почти всех суток, за исключением ночи, из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы. Его общий объем 5172 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 921 МВт. Экспорт сегодня отсутствует.