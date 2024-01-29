Мир Індія планує повністю відмовитися від закупівлі будь якої зброї на росії

2024-01-29 15:39

Індія заявила, що прагне дистанціюватися від путінської росії як постачальника озброєнь після того, як повномасштабне вторгнення в Україну обмежило її здатність постачати боєприпаси та запчастини.

Найбільший у світі імпортер озброєнь поступово переорієнтовується на Захід, оскільки Сполучені Штати прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні, сподіваючись стримати зростання Китаю.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні два десятиліття росія забезпечила 65% закупівель зброї в Індії на суму понад 60 мільярдів доларів.