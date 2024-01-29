Мир НАТО надо готовиться к ракетным атакам рф по всей Европе, - The Times

2024-01-29 21:37

НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности, в Германии, если Москва начнет войну против Альянса.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленных генералов Альянса.

Руководитель военного логистического центра НАТО в Германии генерал-лейтенант Александер Соллфранк отметил необходимость упростить бюрократические процедуры, которые могут затруднить передвижение войск и техники, а также облегчить взаимное использование военной техники и снаряжения странами в период кризиса.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", - говорит Сольфранк.

Лидеры НАТО считают, что Североатлантический союз имеет ограниченное время для принятия мер по укреплению своей обороны. Они выражают надежду на согласование внедрения системы "военного Шенгена", что позволит военным конвоям свободно перемещаться по территории стран НАТО до саммита альянса в Вашингтоне в июле.