Мир роССию атаковали БПЛА: в двух областях прогремели взрывы, вспыхнул НПЗ "Лукойл"

2024-02-03 10:30


Это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ.

В России этой ночью, 3 февраля, снова было громко. Беспилотники атаковали сразу две области страны-агрессорки - Белгородскую и Волгоградскую.

Как пишут российские тг-каналы, пылает НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка". Это подтверждают и в МЧС Волгоградской области.

Отмечается, что в результате падения дрона на территорию крупнейшего производителя нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ произошел взрыв. Огонь распространился на 300 квадратных метров, на месте работают соответствующие службы, которые пытаются его потушить.

"Во время прибытия первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в заявлении российского ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что системами противовоздушной обороны якобы был ликвидирован дрон самолетного типа в Новооскольском городском округе. Пострадавших якобы нет.

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подомовой обход территории будет продлен в светлое время суток", - говорится в сообщении чиновника.

Атаки дронов на Россию

Несколько ранее СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области.

25 января нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе (Краснодарский край) атаковали беспилотники. Источники подтверждают, что "именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект".

В ночь на 31 января на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге пал дрон. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Bloomberg писал, что в войне России против Украины открылся новый фронт, подчеркивающий уязвимость экспорта нефти из западных портов РФ. Сохранение стабильности российского экспорта нефти имеет решающее значение для Кремля, который получает около 30% общих бюджетных поступлений от энергетической отрасли.

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