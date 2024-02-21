Мир Глава правительства Эстонии сообщила о массовом разоблачении роССийских агентов

2024-02-21 11:21

В Эстонии задержали 10 предполагаемых агентов московии, их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям спецслужб. Об этом сообщила глава правительства Кая Каллас в соцсети.

"Эстония успешно остановила гибридную операцию роССийских спецслужб на своей территории. Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ - открытость и разоблачение их методов", - написала она.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна добавил, что полиция безопасности задержала 10 человек, подозреваемых в деятельности по указаниям из рф.

"Целью было посеять страх, подпитывать напряжение и ослаблять нашу решимость в поддержке Украины. Но россии не удастся. Мы остаемся сильными и бдительными", - отметил он.

Полиция внутренней безопасности заявила, что задержанные причастны к актам вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляенеметса и журналиста в 2023 году.

Их считают членами агентурной сети, действовавшей по указаниям российских спецслужб. Шестеро остаются под стражей.

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