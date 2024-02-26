Мир У Польщі розпочалися найбільші за останні 40 років військові навчання за участю армії НАТО

2024-02-26 08:26

У Польщі розпочалися найбільші за останні 40 років військові навчання за участю країн НАТО – Dragon-24.

До них долучаться близько 20 тис. військовослужбовців, буде залучено 3500 одиниць військової техніки з 10 країн Альянсу.

“Ці військові маневри стануть ключовим елементом найбільших з 1988-го року навчань НАТО Steadfast Defener-24. Вони не спрямовані проти будь-якої країни, але є демонстрацією здатності протистояти будь-якій агресивній політиці, зокрема провокаційним діям російської федерації”,  – повідомили в Міноборони Польщі.

Основні сили, які беруть участь у навчаннях, представляє 11-та бронетанкова кавалерійська дивізія збройних сил Польщі. Також є військові сил спеціального призначення, військово-повітряних сил, військово-морського флоту та територіальної оборони. У маневрах беруть участь 20 тисяч військових, 3 500 одиниць військової техніки.

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