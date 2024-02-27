Мир Боррель заявил, что Израиль помог создать ХАМАС

2024-02-27 16:48

 

Он уточнил, что не говорит о том, что Израиль финансировал террористов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль в свое время помог создать террористическую группировку ХАМАС, против которой теперь ЦАХАЛ воюет на территории Сектора Газа.

Об этом информирует The Times of Israel.

Он уточнил, что не говорит о том, что Израиль финансировал террористов ХАМАС, но позволил его развитию.

"Я не говорю, что Израиль финансировал его, посылая чеки, но он сделал возможным развитие ХАМАС как конкурента ведущей палестинской партии ФАТХ. Это безоговорочная реальность, что Израиль сделал ставку на раскол палестинцев, создав силу для противостояния ФАТХ", — сказал Боррель.

Ранее Боррель уже заявлял, что "Хамас финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ".

Напомним, ранее сообщалось, что Израильские войска готовы изменить сроки проведения операции у городов и Рафак на юге Сектора Газы.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Бразилии сделал громкое заявление о войне в Газе и получил резкий ответ от Израиля.

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