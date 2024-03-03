Мир До 38 тысяч гривен: украинцы в Польше могут получить финансовую помощь

2024-03-03 11:30

Украинцам рассказали, как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью.

Об этом говорится на сайте Управления социального страхования в Польше.

Так, граждане Украины с инвалидностью, которые зарегистрировались и живут на территории Польши, могут получить финансовую помощь.

Сумма выплаты при этом определяется индивидуально и может колебаться от 600 (почти 6 тысяч гривен) до 4 тысяч злотых (более 38 тысяч гривен).



В частности, денежную помощь оказывают:

украинцам, официально проживающим на территории Польши;

лицам с гражданством стран Европейского Союза или законно зарегистрированным в Польше, имеющим разрешение на официальное трудоустройство в этой стране.

гражданам, имеющим результаты оценки инвалидности (выводы WZON), определяющих уровень потребности в поддержке с помощью специальных баллов.

При этом уровень потребности в оказании помощи должен составлять более 70 баллов. В соответствии со степенью потребности в поддержке предусмотрены следующие виды помощи:

от 87 до 100 баллов – помощь назначается в 2024 году;

от 78 до 86 баллов – помощь назначается в 2025 году;

от 70 до 77 баллов – помощь назначается в 2026 году.

Как отмечается, начиная с 2024 года граждане с инвалидностью, набравшие, по крайней мере, 70 баллов, также могут рассчитывать на помощь. Она осуществляется при условии, что их опекуны имеют право на выплату предоставления ухода после 31 декабря 2023 года.

Сумма выплат зависит от количества набранных баллов и может варьироваться от 40 до 220%. Финансовая помощь оказывается независимо от дохода, получаемого по инвалидности.

Для получения выплаты лица с инвалидностью должны обратиться в WZON (комиссию по оценке инвалидности) и предоставить медицинское свидетельство об инвалидности и листке нетрудоспособности для лиц с ограниченными возможностями. Вывод WZON выдается сроком не более семи лет;

Далее необходимо подать заявку в Управление социального страхования в Польше в электронном виде, используя один из следующих способов: