Мир Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК

2024-03-07 18:26

Делегаты Европейской народной партии утвердили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которая будет претендовать на второй пятилетний срок во главе Еврокомиссии.

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за поддержку нынешнего президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен как своего кандидата на этот пост на предстоящих выборах. Об этом сообщает Reuters в четверг, 7 марта.



Указано, что делегаты ЕНП 400 голосами за и 89 против утвердили кандидатуру фон дер Ляйен, которая будет претендовать на второй пятилетний срок во главе Еврокомиссии.



Выступая на партийном конгрессе в Бухаресте, Урсула фон дер Ляйен назвала войну в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке и усиление Китая ключевыми вызовами, стоящими перед странами ЕС.



Ранее СМИ сообщили, что Урсула фон дер Ляйен претендовала на пост генсека НАТО. Но ее кандидатуру вроде бы не поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц.



В феврале СМИ сообщили, что Урсула фон дер Ляйен решила сразиться за второй срок на главу ЕК.



Как известно, выборы руководителей главных институтов Евросоюза пройдут 6 - 9 июня. Глава Еврокомиссии может избираться не более чем на два пятилетних срока.