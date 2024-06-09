Мир Индия назвала «условия» для «нормализации» с Китаем

2024-06-09 21:35

Индия заверяет, что «продолжит усилия по нормализации двусторонних отношений на основе взаимного уважения («mutual respect»), а также учета взаимных интересов («mutual interest») и вопросов, имеющих обоюдную чувствительность для обеих стран («mutual sensitivity»).

Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Индии Randhir Jaiswal.

«Мир и спокойствие вдоль «Линии соприкосновения» («Line of Actual Control») является ключом к нормализации общих отношений», - подчеркнули в МИД Индии.

Заявление МИД было сделано «в ответ» на «официальные поздравления» от китайских дипломатов, по результатам состоявшихся индийских парламентских выборов.

Индийские дипломаты со своей стороны, поблагодарили за сделанные поздравления.

Китайские дипломаты в свою очередь, выразили надежду «на здоровые и стабильные отношения».

Игорь Шевырев.

 

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