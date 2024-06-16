Мир Франция восстановила олимпийскую медаль 1900 года

2024-06-16 07:30

 

Франция восстановила олимпийскую медаль, завоеванную на Летних Играх 1900 года.

Об этом стало известно, по результатам заседания МОК, который внес в свою базу данных соответствующие коррективы.
Речь идет о соревнованиях по велогонке с дистанцией на 25 км.

Французские велосипедисты в тех соревнованиях показали превосходные результаты, заметно опередив многих соперников и практически полностью заняв олимпийский пьедестал.

Олимпийское «золото» завоевал Луи Бастьен (Louis Bastien), а «бронзу» - Августо Доме (Auguste Daumain).

Но вот только «серебро» досталось Ллойду Хильдебранду (Lloyd Hildebrand), который на тот момент формально был заигран за сборную Великобритании. Хотя родился во Франции, а также представлял французские команды в своей спортивной карьере.

МОК решил исправить это «недоразумение», и передал честно завоеванное «серебро» Ллойда Хильдебранда в общий командный зачет Франции.

Таким образом, Франция в велогонке не только фактически, но и формально заняла весь олимпийский пьедестал Игр в Париже 1900 года.

Игорь ШЕВЫРЕВ

subscriber subscriber

Еще по теме

Досрочные выборы в парламент Франции - названы лидеры политической гонки

2024-06-11 15:37

Mirage 2000 для Украины. СМИ назвали возможное количество, которое сможет передать Франция

2024-06-10 21:37

Макрон: Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов

2024-06-08 12:30

Байден во Франции объявит о пакете военной помощи Украине на $225 млн - AP

2024-06-08 10:30

Еще новости в разделе "Мир"

США остаются «движущей силой» глобальной экономики, - Мировой банк

2024-06-16 09:45

Франция восстановила олимпийскую медаль 1900 года

2024-06-16 07:30

Украина получит от "Большой семерки" помощь энергосектору более чем на миллиард долларов

2024-06-14 11:32

Суд Евросоюза обязал Венгрию заплатить 200 млн евро штрафа и еще по миллиону пени за каждый день просрочки

2024-06-14 10:27
Все статьи раздела "Мир"

Мир

США остаются «движущей силой» глобальной экономики, - Мировой банк 2024-06-16 09:45
Франция восстановила олимпийскую медаль 1900 года 2024-06-16 07:30
Украина получит от "Большой семерки" помощь энергосектору более чем на миллиард долларов 2024-06-14 11:32
Суд Евросоюза обязал Венгрию заплатить 200 млн евро штрафа и еще по миллиону пени за каждый день просрочки 2024-06-14 10:27