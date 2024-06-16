Мир Франция восстановила олимпийскую медаль 1900 года

2024-06-16 07:30

Франция восстановила олимпийскую медаль, завоеванную на Летних Играх 1900 года.

Об этом стало известно, по результатам заседания МОК, который внес в свою базу данных соответствующие коррективы.

Речь идет о соревнованиях по велогонке с дистанцией на 25 км.

Французские велосипедисты в тех соревнованиях показали превосходные результаты, заметно опередив многих соперников и практически полностью заняв олимпийский пьедестал.

Олимпийское «золото» завоевал Луи Бастьен (Louis Bastien), а «бронзу» - Августо Доме (Auguste Daumain).

Но вот только «серебро» досталось Ллойду Хильдебранду (Lloyd Hildebrand), который на тот момент формально был заигран за сборную Великобритании. Хотя родился во Франции, а также представлял французские команды в своей спортивной карьере.

МОК решил исправить это «недоразумение», и передал честно завоеванное «серебро» Ллойда Хильдебранда в общий командный зачет Франции.

Таким образом, Франция в велогонке не только фактически, но и формально заняла весь олимпийский пьедестал Игр в Париже 1900 года.

Игорь ШЕВЫРЕВ