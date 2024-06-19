Мир Израиль ввел ежедневную 11-часовую тактическую паузу в боевых действиях в секторе Газа

2024-06-19 08:24

Израиль ввел ежедневную локальную "тактическую паузу" в боевых действиях на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Военные заявили, что пауза в районе Рафаха будет действовать с 8 до 19 часов по местному времени.

Цель ее внедрения – обеспечить проезд грузовиков с гуманитарной помощью через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом.

Отмечается, что израильская сторона согласовала введение паузы с ООН и международными организациями.

Напомним, 13 июня Армия обороны Израиля приступила к операции в западной части палестинского города Рафах.