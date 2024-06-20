Мир В НАТО вложили миллиард евро в беспилотных роботов и развитие технологий ИИ

2024-06-20 08:26

Консорциум союзников НАТО подтвердил первый транш компаниям, получившим финансирование в рамках инновационного фонда группы в 1 миллиард евро. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Альянс открыл фонд летом 2022 года, через несколько месяцев после вторжения россии в Украину, пообещав инвестировать в технологии, которые усилят его оборону. Фонд поддерживают 24 из 32 стран-членов НАТО, включая присоединившиеся к альянсу Финляндию и Швецию.

Инновационный фонд НАТО (NIF) подтвердил, что он непосредственно инвестировал в четыре европейские технологические компании, которые помогут решить проблемы в области обороны, безопасности и устойчивости.

Выделено финансирование Fractile AI, лондонскому производителю компьютерных чипов, стремящемуся ускорить работу больших языковых моделей (LLM), подобных тем, которые используются в ChatGPT, а также немецкой компании ARX Robotics, разрабатывающей беспилотные роботы с функциями справки.

Два других стартапа - британский производитель iCOMAT, производящий более легкие материалы для транспортных средств, и Space Forge, валлийская компания, использующая условия космоса, такие как микрогравитация и вакуум, для создания полупроводников на орбите.

Фонд также наладил партнерские отношения с венчурными компаниями Alpine Space Ventures, OTB Ventures, Join Capital и Vsquared Ventures для поддержки дальнейших инвестиций в глубокие технологии на континенте.

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