Мир рф вербует нелегальных мигрантов для войны против Украины: привлечено 30 тысяч человек

2024-06-30 15:30

 

Страна-террорист вербует около 30 000 нелегальных мигрантов, обещая им российское гражданство в обмен на участие в войне против Украины.

Страна-террорист активно вербует нелегальных мигрантов для участия в войне против Украины, обещая им российское гражданство. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Детали

По информации, кремль пытается уменьшить социальное напряжение в рф путем вербовки нелегальных мигрантов к захватнической войне против Украины.

По последним отчетам, к "своим" удалось привлечь около 30 тысяч нелегальных мигрантов, обещая им российское гражданство в обмен на участие в военных действиях. Однако, с большой вероятностью большинство из этих лиц, которые надеялись на получение нового гражданства, станут жертвами войны на территории Украины.

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