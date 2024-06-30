Мир Премьер Индии намерен осуществить официальные визиты на россию и в Австрию

2024-06-30 22:55

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен осуществить официальные визиты на россию и в Австрию. Но не станет участвовать в саммите лидеров стран-участниц ШОС.

Индийский премьер Моди официально выразил «полную поддержку» саммиту лидеров стран-участниц ШОС, который в нынешнем году состоится в Астане под формальным председательством Казахстана (3-4 июля).

Но в МИД Индии заявили, что официальную делегацию страны на саммите будет возглавлять министр Субраманьям Джайшанкар.

Индийский премьер Моди тем временем, сосредоточится на подготовке к официальному визиту на россию, после которого намерен также осуществить официальный визит в Австрию.

Напомним, это будет второй зарубежный визит премьера Моди после недавних парламентских выборов в Лок-Сабкху.
Первый зарубежный визит после выборов премьер Индии осуществил в Италию в качестве одного из «почетных гостей» саммита «Группы 7» (13-15 июня).

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