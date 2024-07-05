Мир Армия Израиля ликвидировала одного из верховных командиров исламской группировки "Хезболла"

2024-07-05 15:37

Армия Израиля при ударе по южным районам Ливана ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла", сообщает Reuters.

Речь идет о Мохаммеде Насере, которого считают командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Насер отвечал за часть операций "Хезболла" на границе. Он был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла, - верховный командир, убитый в результате израильского удара в июне.

В заявлении израильских военных сказано, что Насер и Абдалла "были двумя известнейшими террористами "Хезболлы" на юге Ливана".

Высокопоставленный политик "Хезболла" Хасан Фадлалла сказал, что Насер знал, что он был мишенью, но не покидал поле боя в течение девяти месяцев. По его словам, "Хезболла" нанесет "карательный ответ" Израилю за "его преступление, чтобы этот враг понял, что рука сопротивления длинная".

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