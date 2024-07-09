Мир Беларусь и Китай начали совместные военные учения у границы с Польшей

2024-07-09 17:37

 

Учения стартовали накануне саммита НАТО в Вашингтоне.

Китай и Беларусь начинают совместные военные учения у границы с Польшей. Они продлятся до 19 июля.

Об этом пишет Sky News.

В ходе учений военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных препятствий, ведения действий в населенном пункте.

"При этом подразделения на отдельных этапах будут возведены, не будет отдельно китайского подразделения или отдельно белорусского — они будут действовать совместно ", — заявил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Удалось запечатлеть изображения, на которых китайские военные высаживаются из самолета и разгружают оборудование. При этом неизвестно, сколько военнослужащих задействовано в учениях.

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