Мир Иран резко расширяет производство баллистических ракет и беспилотников

2024-07-12 18:28

Последние спутниковые фото показывают значительное расширение двух ключевых иранских объектов по производству баллистических ракет. Оно произошло после соглашения с октября 2022 года, согласно которому Иран согласился предоставить ракеты рашистам, которые искала их для войны против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в настоящее время иранский арсенал является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в три тысячи ракет. Это вооружение включает в себя модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса и в производственном комплексе Ходжир  видно более 30 новых сооружений, окруженных крупными земляными валами.

Эксперты связывают эти валы с производством ракет, предположительно, они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

Как рассказали Reuters три иранских чиновника, объекты на снимках расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Также некоторые из новых зданий позволят удвоить производство беспилотников.

Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы россии, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты – Хезболле.

subscriber subscriber

Еще по теме

Иран угрожает "войной на уничтожение" в случае атаки Израиля на Ливан: что происходит

2024-06-29 13:30

ОАЭ и Иран спорят за острова

2024-06-05 09:30

Гибель Раиси: В Иране назначили на 28 июня досрочные выборы президента

2024-05-22 10:29

Обязанности лидера Ирана будет исполнять вице-президент Мохбер: что о нем известно

2024-05-20 16:48

Еще новости в разделе "Мир"

Иран резко расширяет производство баллистических ракет и беспилотников

2024-07-12 18:28

США разместят в Германии дальнобойные ракеты: в Кремле уже разразились угроза

2024-07-11 16:05

Беларусь и Китай начали совместные военные учения у границы с Польшей

2024-07-09 17:37

ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленных

2024-07-09 10:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Иран резко расширяет производство баллистических ракет и беспилотников 2024-07-12 18:28
США разместят в Германии дальнобойные ракеты: в Кремле уже разразились угроза 2024-07-11 16:05
Беларусь и Китай начали совместные военные учения у границы с Польшей 2024-07-09 17:37
ХАМАС принял предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленных 2024-07-09 10:26