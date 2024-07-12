Мир Иран резко расширяет производство баллистических ракет и беспилотников

2024-07-12 18:28

Последние спутниковые фото показывают значительное расширение двух ключевых иранских объектов по производству баллистических ракет. Оно произошло после соглашения с октября 2022 года, согласно которому Иран согласился предоставить ракеты рашистам, которые искала их для войны против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в настоящее время иранский арсенал является крупнейшим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в три тысячи ракет. Это вооружение включает в себя модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.



Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса и в производственном комплексе Ходжир видно более 30 новых сооружений, окруженных крупными земляными валами.



Эксперты связывают эти валы с производством ракет, предположительно, они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.



Как рассказали Reuters три иранских чиновника, объекты на снимках расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Также некоторые из новых зданий позволят удвоить производство беспилотников.



Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы россии, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты – Хезболле.