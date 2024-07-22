Мир видео СМИ: Дроны разведки Украины атаковали НПЗ на роССии

2024-07-22 16:05

Беспилотники в небе над Туапсе зафиксировали ночью, но попытки россиян сбить их потерпели поражение, отмечает источник в ГУР.

Беспилотники украинской военной разведки в ночь на 22 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края и повлекли за собой пожар на этом объекте ВПК России. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в ГУР МОУ.

Беспилотники в небе над Туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки российская ПВО пыталась сбить четыре дрона-камикадзе.

Около 6:25 в районе НПЗ произошли еще минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В целом сообщается по крайней мере о восьми БПЛА, атаковавших НПЗ. Пропагандистское СМИ Russia Today заявило, что в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ в настоящее время уточняется, добавил источник.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае РФ, эксплуатантом которого является ООО РН-Туапсинский НПЗ. Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО Роснефть - ООО РН-Морской терминал Туапсе.

НПЗ входит в состав нефтяной компании Роснефть. Его мощность составляет около 12 млн тонн в год.