Мир видео СМИ: Дроны разведки Украины атаковали НПЗ на роССии

2024-07-22 16:05

 

Беспилотники в небе над Туапсе зафиксировали ночью, но попытки россиян сбить их потерпели поражение, отмечает источник в ГУР.

Беспилотники украинской военной разведки в ночь на 22 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края и повлекли за собой пожар на этом объекте ВПК России. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в ГУР МОУ.

Беспилотники в небе над Туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки российская ПВО пыталась сбить четыре дрона-камикадзе.

Около 6:25 в районе НПЗ произошли еще минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В целом сообщается по крайней мере о восьми БПЛА, атаковавших НПЗ. Пропагандистское СМИ Russia Today заявило, что в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ в настоящее время уточняется, добавил источник.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае РФ, эксплуатантом которого является ООО РН-Туапсинский НПЗ. Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО Роснефть - ООО РН-Морской терминал Туапсе.

НПЗ входит в состав нефтяной компании Роснефть. Его мощность составляет около 12 млн тонн в год.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Байдена сделали новое заявление по поводу ударов Украины по рф

2024-07-21 14:30

Озвучены договоренности Украины и Британии

2024-07-20 16:30

Шольц не готов позволить ВСУ бить немецким оружием по целям в роССии

2024-07-20 14:30

Не выход на границы: у Зеленского сообщили, что будет проигрышем роССии в войне

2024-07-20 11:30

Еще новости в разделе "Мир"

Байден не уйдет с поста президента США до окончания полномочий — Белый дом

2024-07-22 19:15

видео СМИ: Дроны разведки Украины атаковали НПЗ на роССии

2024-07-22 16:05

Греция продлила военно-морские учения, чтобы блокировать транспортировку роССийской нефти

2024-07-19 11:29

"Изолируюсь, но буду работать": Байден подтвердил, что заболел COVID-19

2024-07-18 16:05
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Байден не уйдет с поста президента США до окончания полномочий — Белый дом 2024-07-22 19:15
видео СМИ: Дроны разведки Украины атаковали НПЗ на роССии 2024-07-22 16:05
Греция продлила военно-морские учения, чтобы блокировать транспортировку роССийской нефти 2024-07-19 11:29
"Изолируюсь, но буду работать": Байден подтвердил, что заболел COVID-19 2024-07-18 16:05