Мир Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль

2024-07-29 19:15

 

Глава Турции допустил ввод турецких войск в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль, как она это сделала ранее в Ливии и Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 28 июля, пишет агентство Reuters.

"Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать подобное с ними (с Израилем - ред.)", - сказал Эрдоган на встрече провластной Партии справедливости и развития в своем родном городе Ризе.

"Нет причин, почему мы не можем это сделать... Мы должны быть сильными, чтобы мы могли сделать эти шаги", - добавил Эрдоган.

Как пишет The Times of Israel, глава МИД Израиля Исраэль Кац отреагировал на заявление Эрдогана и сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", - написал глава израильского МИД.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией и выразил готовность Турции стать государством-гарантом Палестины.

Также Эрдоган заявил, что Турция представит миру Израиль как "военного преступника" и "оккупанта".

Турция отозвала посла из Израиля

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