Республика Корея удвоила помощь в борьбе с голодом, - WFP

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) выразила глубокую признательность Республике Кореи за удвоение гуманитарных поставок продовольственного риса в 2024 году.
Об этом заявила исполнительный директор WFP Синди Маккейн на встрече с южнокорейским министром сельского хозяйства Сонг Ми Рьонг.
В 2024 году Р Корея взяла обязательства поставить 100 тысяч тонн риса для глобальных гуманитарных продовольственных нужд WFP. Эта южнокорейская помощь будет перераспределена для 7 миллионов нуждающихся человек в 11 странах, участвующих в программах WFP.
«Республика Корея, будучи одним из получателей международной помощи в прошлом, должна выполнять более активную роль в решении глобального продовольственного кризиса», - заявила Сонг Ми Рьонг.
«Мы глубоко признательны правительству Республики Корея за поддержку в сложные времена», - подчеркнула Синди Маккейн.
Напомним, с апреля текущего года Р Корея также присоединилась к глобальной Коалиции ООН по школьному питанию.
Игорь Шевырев.