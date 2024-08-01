Мир Республика Корея удвоила помощь в борьбе с голодом, - WFP

2024-08-01 12:30

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) выразила глубокую признательность Республике Кореи за удвоение гуманитарных поставок продовольственного риса в 2024 году.

Об этом заявила исполнительный директор WFP Синди Маккейн на встрече с южнокорейским министром сельского хозяйства Сонг Ми Рьонг.

В 2024 году Р Корея взяла обязательства поставить 100 тысяч тонн риса для глобальных гуманитарных продовольственных нужд WFP. Эта южнокорейская помощь будет перераспределена для 7 миллионов нуждающихся человек в 11 странах, участвующих в программах WFP.

«Республика Корея, будучи одним из получателей международной помощи в прошлом, должна выполнять более активную роль в решении глобального продовольственного кризиса», - заявила Сонг Ми Рьонг.

«Мы глубоко признательны правительству Республики Корея за поддержку в сложные времена», - подчеркнула Синди Маккейн.

Напомним, с апреля текущего года Р Корея также присоединилась к глобальной Коалиции ООН по школьному питанию.

Игорь Шевырев.