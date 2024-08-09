Мир Lockheed Martin поставит Польше новейшие стелс-истребители пятого поколения F-35

2024-08-09 22:12

Американский авиастроительный концерн Lockheed Martin поставит Польше стелс-истребители F-35. Об этом сообщила пресс-служба Военно-издательского института при Минобороны Польши.

"Первый польский истребитель F-35 переведен с конвейера на завершающую стадию производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершающий этап предполагает покрытие самолета стелс-технологическим покрытием, обеспечивающим крайне низкую заметность F-35.

"Готовый самолет, вероятно, сойдет с конвейера в конце августа. Вскоре в США начнут обучение на F-35 польские пилоты, а затем техники и специалисты, отвечающие за обслуживание польских истребителей пятого поколения", - добавили в институте.

Ожидается, что первые самолеты прибудут в Польшу в 2026 году. Первая эскадрилья F-35 будет создана на 32-й тактической авиабазе в Ласку. Следующая - в Свидвине.