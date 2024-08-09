Мир Lockheed Martin поставит Польше новейшие стелс-истребители пятого поколения F-35

2024-08-09 22:12

Американский авиастроительный концерн Lockheed Martin поставит Польше стелс-истребители F-35. Об этом сообщила пресс-служба Военно-издательского института при Минобороны Польши.

"Первый польский истребитель F-35 переведен с конвейера на завершающую стадию производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершающий этап предполагает покрытие самолета стелс-технологическим покрытием, обеспечивающим крайне низкую заметность F-35.

"Готовый самолет, вероятно, сойдет с конвейера в конце августа. Вскоре в США начнут обучение на F-35 польские пилоты, а затем техники и специалисты, отвечающие за обслуживание польских истребителей пятого поколения", - добавили в институте.

Ожидается, что первые самолеты прибудут в Польшу в 2026 году. Первая эскадрилья F-35 будет создана на 32-й тактической авиабазе в Ласку. Следующая - в Свидвине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам принадлежит каждый десятый бизнес, созданный в Польше в 2024 году

2024-08-09 19:31

Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе с Украиной

2024-08-06 08:25

Сикорский: Польша рассматривает сбивание роССийских ракет над Украиной

2024-07-19 18:28

Беларусь и Китай начали совместные военные учения у границы с Польшей

2024-07-09 17:37

Еще новости в разделе "Мир"

Lockheed Martin поставит Польше новейшие стелс-истребители пятого поколения F-35

2024-08-09 22:12

Украинцам принадлежит каждый десятый бизнес, созданный в Польше в 2024 году

2024-08-09 19:31

Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с рф

2024-08-09 17:29

Ирландия с 1 сентября заметно сократит расходы на соцвыплаты беженцам из Украины

2024-08-09 12:29
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Lockheed Martin поставит Польше новейшие стелс-истребители пятого поколения F-35 2024-08-09 22:12
Украинцам принадлежит каждый десятый бизнес, созданный в Польше в 2024 году 2024-08-09 19:31
Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с рф 2024-08-09 17:29
Ирландия с 1 сентября заметно сократит расходы на соцвыплаты беженцам из Украины 2024-08-09 12:29