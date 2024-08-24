Мир фото В Воронежской области рф горит и детонирует склад боеприпасов

2024-08-24 09:30

 

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что область атаковали беспилотники, в результате чего произошла детонация взрывоопасных объектов.

Источник: Гусев в telegram, Аstra

Прямая речь: "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА.

В результате падения фрагментов начался пожар, повлекший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских зданий пока не обнаружено".

Детали: Перед этим Гусев сообщал о якобы сбитом БПЛА, возгорании и одном раненом.

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