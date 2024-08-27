Мир Власти Нидерландов оштрафовали Uber на рекордную сумму в 290 миллионов евро

2024-08-27 14:31

Управление по защите данных Нидерландов оштрафовало компанию Uber на 290 миллионов евро. Об этом сообщает NOS.

Регулятор обязал компанию оплатить максимальную сумму, которую когда-либо присуждали, за несоблюдение требований законодательства по защите данных.

Компания, имеющая европейскую штаб-квартиру в Нидерландах, не имела права передавать в штаб-квартиру в США данные европейских водителей, использующих сервис, охватывающий информацию о геолокации, фотографии, детали транзакций, удостоверения личности и т.д.

Речь идет о нарушениях, состоявшихся в прошлом, поскольку с конца 2023 года Uber отреагировал на замечания и изменил подход.

В пресс-службе компании проинформировали, что будут подавать апелляцию, поскольку считают решение регулятора несправедливым.

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