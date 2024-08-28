Мир После ареста Дурова количество загрузок Telegram резко возросло

2024-08-28 13:34

После ареста в аэропорту Парижа основателя Telegram Павла Дурова его соцсеть начинает расти в рейтинге. Об этом информирует издание TechCrunch.

Так, несмотря на обеспокоенность контентом в Telegram, в настоящее время наблюдается рост количества загрузок приложения, что позволило ему занять второе место в чарте соцсетей App Store и увеличить глобальные загрузки на iOS на 4%.

В частности, во Франции, где задержали Дурова, приложение поднялось на первое место в категории Социальные сети в App Store и стало третьим лучшим приложением в целом.

Напомним, 24 июня в Париже задержали Павла Дурова, у которого есть также французское гражданство.

subscriber subscriber

Еще по теме

В СНБО пояснили, почему не стоит спешить с блокировкой мессенджера Telegram в Украине

2024-08-27 13:35

Стали відомі подробиці щодо законопроекту про регулювання Telegram в Україні

2024-03-29 18:28

Telegram получил 330 миллионов долларов инвестиций

2024-03-20 10:29

ВСУ давят врага на Таврическом направлении: уничтожено еще две роты и десятки единиц военной техники

2023-07-10 09:37

Еще новости в разделе "Мир"

Появилось новое видео горящей нефтебазы в роССии

2024-08-28 19:15

После ареста Дурова количество загрузок Telegram резко возросло

2024-08-28 13:34

Власти Нидерландов оштрафовали Uber на рекордную сумму в 290 миллионов евро

2024-08-27 14:31

Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня в Секторе Газа

2024-08-26 20:04
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Появилось новое видео горящей нефтебазы в роССии 2024-08-28 19:15
После ареста Дурова количество загрузок Telegram резко возросло 2024-08-28 13:34
Власти Нидерландов оштрафовали Uber на рекордную сумму в 290 миллионов евро 2024-08-27 14:31
Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня в Секторе Газа 2024-08-26 20:04