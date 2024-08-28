Мир После ареста Дурова количество загрузок Telegram резко возросло

2024-08-28 13:34

После ареста в аэропорту Парижа основателя Telegram Павла Дурова его соцсеть начинает расти в рейтинге. Об этом информирует издание TechCrunch.

Так, несмотря на обеспокоенность контентом в Telegram, в настоящее время наблюдается рост количества загрузок приложения, что позволило ему занять второе место в чарте соцсетей App Store и увеличить глобальные загрузки на iOS на 4%.

В частности, во Франции, где задержали Дурова, приложение поднялось на первое место в категории Социальные сети в App Store и стало третьим лучшим приложением в целом.

Напомним, 24 июня в Париже задержали Павла Дурова, у которого есть также французское гражданство.