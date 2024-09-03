Мир Турция успешно испытала новейший беспилотник ANKA-3 грузоподъемностью 1,2 тонны

2024-09-03 12:27

Турция успешно испытала новейший беспилотник собственной разработки ANKA-3, достигший высоты 2,44 км и скорости 278 км/ч. Об этом сообщает профильное издание Savunma SanayiST.

"Наша национальная гордость ANKA-3, совершившая свой первый полет с боекомплектом, в очередной раз продемонстрировала силу, которую даст нашей стране в сфере обороны", - сказал гендиректор компании-разработчика TUSAŞ Мехмет Демироглу.

Боевой БПЛА ANKA-3 впервые нес боеприпасы во время испытательного полета. Полет продолжался 1 час 10 минут.

Разработчики указывают, что после окончания работ боевая беспилотная система ANKA-3 сможет перевозить 650 кг боеприпасов на каждой из двух станций внутри фюзеляжа, 650 кг боеприпасов на каждой из внутренних крыльев станций и 100 кг боеприпасов на каждой из внешних станций.

Кроме того, предполагается интеграция других крылатых ракет, авиационных бомб и мини-бомб. Максимальная крейсерская скорость 835 км/ч, базовая высота – 12,2 км, грузоподъемность – 1,2 тонны, продолжительность пребывания в воздухе – 10 часов.

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