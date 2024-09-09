Экономика Курс доллара и евро в Украине в начале новой рабочей недели заметно снизился

2024-09-09 15:39

Курс гривны продолжил укрепление по отношению к доллару и евро в обменниках в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара упал еще на 5 копеек до 41,35 гривен, а курс евро также снизился на 5 копеек до 45,95 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,85 гривен, а евро - по 45,25 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,94-40,98 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В прошлую пятницу Нацбанк снизил курс доллара к гривне до минимума за последний месяц 41,0168 грн за 1 доллар (-0,0722 грн). В свою очередь евро стоит 45,5574 грн (-0,0308 грн).

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