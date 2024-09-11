Экономика В Украине снова начал дорожать доллар - точный курс валют

2024-09-11 09:35

Курс гривны начал снижаться по отношению к доллару в обменниках после подорожания американской валюты на межбанке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 41,40 гривен, тогда как курс евро упал еще на 5 копеек до 45,90 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,90 грн, а евро - по 45,20 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,13-41,16 грн/доллар (купля-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Ранее Нацбанк повысил курс доллара по отношению к гривне после достижения минимума за последний месяц - 41,0948 грн (+0,0780 грн). Курс евро составляет 45,383 грн (-0,1744 грн).