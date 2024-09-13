Экономика Вопрос выделения Украине кредитного транша МВФ в 1,1 млрд долларов уже решен

2024-09-13 15:37

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала пятый пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению шестого кредитного транша в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в Facebook .

"Мы достигли соглашения на уровне персонала с миссией МВФ в Украине - staff level agreement (SLA) достигнуты", - написал он.

Миссия работала в Киеве с 4 по 10 сентября. 11 сентября опубликован официальный релиз МВФ.

"Мы достигли договоренностей относительно параметров политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальных и монетарных властей", - отметил глава НБУ.

Теперь на очереди за процедурой рассмотрение этих договоренностей Советом директоров МВФ. Когда они будут одобрены, Украина получит следующий транш по программе - это около 1,1 млрд долларов.

Напомним, первый транш в размере 2,7 млрд долларов Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом 15,6 млрд долларов в начале апреля 2023 года. Второй транш составил 890 млн долларов (июнь 2023 года), третий - 900 млн долларов (декабрь 2023 года), четвертый - 880 млн долларов (март 2024 года).

После получения пятого транша от МВФ в размере 2,2 млрд долларов в начале июля 2024 года Украина стала второй среди крупнейших должников фонда.