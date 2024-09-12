Экономика Доллар и евро заметно подорожали на наличном рынке - курс валют на 12 сентября

2024-09-12 14:29

Курс гривны снова начал снижаться по отношению к доллару в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.



Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 10 копеек - до 41,50 гривны, курс евро вырос на 5 копеек - до 45,90 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,00 грн, а евро - по 45,20 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 41,26-41,28 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.



Вчера Нацбанк повысил курс доллара по отношению к гривне третий день подряд - 41,1855 грн за доллар (+0,0455 грн). Курс евро составляет 45,4894 грн (+0,1120 грн).