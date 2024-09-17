Мир Йеменские хуситы впервые выпустили ракету, достигшую центральной части Израиля

2024-09-17 14:31

Йеменские хуситы выпустили ракету, впервые достигшую центральной части Израиля. Об этом сообщает Reuters.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю за несколько минут до удара. Обломки ракеты упали на поля и у железнодорожной станции. Девять человек получили легкие ранения.

Представитель йеменской группировки сказал, что удар был нанесен новой гиперзвуковой баллистической ракетой, преодолевшей 2040 км всего за 11,5 минут.

Согласно заявлению замглавы пресс-службы хуситов Насруддина Амера, йеменская ракета достигла Израиля после того, как "20 ракет не смогли ее перехватить". Он назвал это "началом".

Израильский военный чиновник сказал, что ракета была поражена перехватчиком и раскололась в воздухе, но не была полностью уничтожена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что хуситы заплатят за это "высокую цену".

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