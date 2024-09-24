Экономика Курс гривны стабилизировался по отношению к доллару и евро

2024-09-24 12:27

Курс гривны является стабильным по отношению к доллару и евро на наличном рынке в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,75 грн., курс евро составляет 46,60 грн.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,25 грн, а евро - по 45,80 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,30-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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