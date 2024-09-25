Экономика Курс гривны сегодня немного укрепился по отношению к доллару и евро

2024-09-25 15:38

Курс гривны немного укрепился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек, до 41,65 гривны, курс евро упал на 5 копеек, до 46,60 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,15 грн., а евро - по 45,80 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,31-41,34 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.