Экономика Курс гривны к концу недели стабилизировался по отношению к доллару и евро

2024-10-04 17:29

Курс гривны остается стабильным по отношению к доллару на наличном рынке второй день подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга.



Так, средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривны, курс евро снизился еще на 10 копеек - 46,10 гривны.



Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,00 грн, а евро - по 45,40 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 41,2-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.