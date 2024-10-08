Экономика Курс доллара в начале новой рабочей недели снова возобновил рост

2024-10-08 12:27

Курс гривны немного снизился по отношению к доллару в обменных пунктах в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 7 копеек - до 41,53 гривны. Покупают американскую валюту обменники в среднем по 41,01 гривны.

Средний курс евро в продаже упал на 6 копеек и составляет 45,89 грн, в покупке - 45,35 грн.

На межбанковском рынке американская валюта находится на уровне 41,18-41,20 грн/доллар (купля-продажа) - на 2 копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

 

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