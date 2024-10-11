Экономика К концу недели курс доллара снова возобновил рост, евро также дорожает

2024-10-11 10:27

Курс гривны продолжил постепенное снижение по отношению к доллару, на фоне дальнейшего роста по отношению к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек - до 41,49 гривен. В покупке средний курс остается на уровне 41 гривны.

Между тем, средний курс евро продолжает снижаться: в продаже на 5 копеек - до 45,78 гривен, в покупке на 18 копеек - до 45,26 гривен.

На межбанке американская валюта поднялась на 1 копейку и находится на уровне 41,17-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.