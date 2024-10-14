Мир ПВО Израиля успешно перехватила большинство выпущенных из Ливана боеприпасов

2024-10-14 13:32

Боевики Хезболла обстреляли территорию Израиля десятками снарядов. Часть целей была перехвачена ПВО, остальные упали на открытой местности. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В районе Верхней Галилеи во время сирен тревоги было обнаружено примерно 25 снарядов, летевших из Ливана на израильскую территорию. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

После сирен в районе Верхней Галилеи, было обнаружено около 15 снарядов, пролетевших из Ливана на территорию Израиля. В этом случае часть снарядов тоже была перехвачена, а остальные упали на открытой местности.

Также силы ЦАХАЛ перехватили подозрительную воздушную цель, пересекшую границу Ливана и Израиля в прибрежном районе Нахарии.