Экономика На наличном рынке доллар и евро снова подорожали - курс валют на сегодня

2024-10-16 14:31

Курс гривны возобновил снижение по отношению к доллару на наличном рынке после двухдневной паузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.



По состоянию на данное время средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек, до 41,50 гривны, курс евро упал на 5 копеек, до 45,50 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,00 грн., а евро - по 44,80 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 41,19 - 41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - пока по-прежнему, по сравнению с закрытием в предыдущий день.



