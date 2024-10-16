Экономика На наличном рынке доллар и евро снова подорожали - курс валют на сегодня

2024-10-16 14:31

Курс гривны возобновил снижение по отношению к доллару на наличном рынке после двухдневной паузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на данное время средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек, до 41,50 гривны, курс евро упал на 5 копеек, до 45,50 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,00 грн., а евро - по 44,80 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,19 - 41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - пока по-прежнему, по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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Экономика

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