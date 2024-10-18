Мир В Германии приговорили к десяти годам тюрьмы 80-летнего экс-офицера Штази за преступление полувековой давности

2024-10-18 20:34

В Германии 80-летнего экс-офицера Штази приговорили к десяти годам заключения за убийство полувековой давности. Об этом сообщает Bild.

Такое решение принял земельный суд Берлина. Пенсионер Манфред Н. обвинялся в том, что в 1974 году на границе восточного и западного Берлина он застрелил 38-летнего поляка Чеслава Кукучку, который хотел бежать на Запад. 31-летний лейтенант Штази выстрелил ему в спину, когда тот уже получил отметку в паспорте и уходил из ГДР в ФРГ.

Соистцами совместно с немецкой прокуратурой выступили дети и сестра убитого. Свидетелями - школьники из Гессена, переходившие границу, тогда же и видели убийство. Громкий процесс продолжался с 14 марта. Пенсионер до конца хранил молчание.

На заседании адвокат заявил, что Манфред Н. отрицает обвинения. Все эти годы он тихо жил в частном доме под Лейпцигом. Прокуратура заинтересовалась им еще в 1990-е, но смогла обвинить с четвертого раза, когда получила достаточное количество доказательств.