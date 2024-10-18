Экономика Украина взяла у Канады в кредит почти 300 миллионов долларов

2024-10-18 17:29

Украина получила от Канады кредит почти в $300 млн (400 млн канадских долларов) финансирования на льготных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, средства уже поступили в государственный бюджет Украины.

"Благодарю Канаду за неизменную солидарность. С начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки. Это важный вклад в нашу стойкость", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что из этих средств будут профинансированы важнейшие бюджетные расходы.

Неделю назад стало известно, что Украина подписала четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады по кредиту в объеме 400 млн канадских долларов. Деньги предоставляются сроком на 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.