Экономика На фоне выборов в США курс биткоина обновил исторический максимум - $70 тыс

2024-10-23 08:24

Биткоин демонстрирует положительную динамику, опережая традиционные активы в октябре. По состоянию данное время курс крупнейшей криптовалюты торговался в районе $69 068. Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinMarketCap.

Преодоление отметки в $70 000 должно стать ключевым бычьим сигналом для цифровой валюты.

Цена криптовалюты достигла трехмесячного максимума на фоне информации, что Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, и курс главной цифровой монеты обновит исторические максимумы.

Недавний опрос и рынки прогнозов показали увеличение шансов на победу Трампа над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Рынок криптовалютных прогнозов Polymarket показал 60,7% шансов на победу Трампа и 39,1% - на победу Харрис.

Трамп ведет предвыборную кампанию преимущественно в поддержку криптовалют, обещая построить будущее биткоина в Америке. Его кампания также принимает пожертвования в криптовалютах.