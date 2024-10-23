Экономика На фоне выборов в США курс биткоина обновил исторический максимум - $70 тыс

2024-10-23 08:24

Биткоин демонстрирует положительную динамику, опережая традиционные активы в октябре. По состоянию данное время курс крупнейшей криптовалюты торговался в районе $69 068. Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinMarketCap.

Преодоление отметки в $70 000 должно стать ключевым бычьим сигналом для цифровой валюты.

Цена криптовалюты достигла трехмесячного максимума на фоне информации, что Дональд Трамп победит на предстоящих выборах, и курс главной цифровой монеты обновит исторические максимумы.

Недавний опрос и рынки прогнозов показали увеличение шансов на победу Трампа над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Рынок криптовалютных прогнозов Polymarket показал 60,7% шансов на победу Трампа и 39,1% - на победу Харрис.

Трамп ведет предвыборную кампанию преимущественно в поддержку криптовалют, обещая построить будущее биткоина в Америке. Его кампания также принимает пожертвования в криптовалютах.

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В Украине резко возросло число случаев банкротства физических лиц 2024-10-22 10:26
МВФ выдвинул новые требования для дальнейшей финансовой поддержки Украины 2024-10-21 22:15