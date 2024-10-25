Экономика Впервые за долгое время курс гривны стабилизировался по отношению к доллару и евро

2024-10-25 11:32

Курс гривны стабилизировался по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторингарынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро снизился на 15 копеек до 45,10 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,00 грн, а евро - по 44,40 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара по отношению к гривне на четверг после двух дней роста до уровня 41,2739 грн (-0,0574 грн). Курс евро составляет 44,4355 грн (-0,2726 грн).

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