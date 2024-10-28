Мир Израильский удар минимум на год лишил Иран возможности выпускать баллистические ракеты

2024-10-28 15:39

Израильский удар по Ирану разрушил важный компонент иранской программы баллистических ракет. На его восстановление уйдет минимум год. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника в Израиле.

Отмечается, что Израиль поразил 12 "планетарных смесителей", которые используются для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, и составляют основную часть ракетного арсенала Ирана.

Источники издания подчеркнули, что уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свои ракетные запасы и может сдержать Иран от последующих массированных ракетных ударов по Израилю.

Высокопоставленный чиновник США также подтвердил, что удар подрывает возможности Ирана по производству ракет.

Также сообщается, что смесители представляют собой очень сложное оборудование, которое Иран не может производить самостоятельно и должен покупать в Китае.

По словам источников издания, восстановление может занять минимум год.