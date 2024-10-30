Экономика Курс гривны укрепился по отношению к доллару и евро на наличном рынке

2024-10-30 14:31

Курс гривны укрепился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.



Средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек, до 41,55 гривны, курс евро упал тоже на 10 копеек, до 45,15 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,05 грн, евро - по 44,45 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.



Между тем, Нацбанк повысил официальный курс доллара к гривне на среду третий день подряд - 41,3798 грн (+0,0506 грн). Курс евро составляет 44,6074 грн (-0,0901 грн).